04 Апреля 2023
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Фото: Накануне.RU

Владимир Якушев обсудил развитие промышленности России в условиях санкций

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев принял участие в семинаре-совещании по подготовке заседания президиума Госсовета.

Мероприятие было посвящено теме "Развитие промышленности России в условиях санкций". В нем участвовали губернаторы, представители администрации президента, федерального правительства и бизнес-объединений.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского полпредства, в ходе обсуждения с участием Якушева были озвучены предложения по системной поддержке проектов, обеспечивающих технологический суверенитет страны. Разработаны системные решения, которые будут способствовать промышленному развитию в средне- и долгосрочной перспективе.

В первую очередь, они направлены на обеспечение предприятий квалифицированными кадрами, а также на предоставление льготных кредитов и займов, дополнительную поддержку инвестиционных программ через новые инструменты. Участники семинара отметили, что федеральные меры поддержки активно дополняются региональными. Так, Тюменская область развивает кооперацию и организует продвижение услуг и продукции предприятий для нужд нефтегазовых компаний в рамках нефтегазового кластера.

Теги: Якушев, санкции, развитие, полпред



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