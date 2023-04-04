В Челябинской области и.о. главы сельского поселения подозревают в присвоении премий сотрудников

В Челябинской области и.о. главы одного из сельских поселений Карталинского района подозревают в присвоении денежных средств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, подозреваемая в течение нескольких лет получала от подчиненных сотрудников деньги, в виде части ранее выплаченных им премий. Она получила более 200 тыс. рублей. Деньги потратила по собственному усмотрению.

В ближайшее время подозреваемой изберут меру пресечения и предъявят обвинение.