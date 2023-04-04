"Возрождение фашизма". Россель предупредил россиян о следующей войне с Германией

Бывший губернатор Среднего Урала Эдуард Россель предупредил россиян, что страну ждет повторное сражение с Германией. Об этом он заявил на встрече со студентами УрФУ, передает "Ъ-Урал". По его словам, федеральный канцлер Олаф Шольц - внук генерала гестапо, уже принял решение по вооружению страны и созданию армии, для чего будет направлено 100 млрд евро.

"Если сейчас все так пойдет, то следующая война будет с Германией",— заявил Россель.

При этом, в напряженности на континенте все еще виновата Америка, чьей целью стоит контроль над европейским рынком. Это, в свою очередь, угрожает безопасности и развитию России.

Россель также припомнил создание Уральской республики, идея которой заключалась в уравнении Свердловской области с национальными республиками. "Республики — это та щель, на которой будут играть все, кто хочет развалить Россию. Национальный вопрос — самый страшный вопрос",— добавил бывший глава региона.

Он также привел аргументы, припомнив Татарстан во времена Бориса Ельцина. Тот имел большую власть, что угрожало территориальной целостности России, поскольку Татарстан по сути представлял собой "государство в государстве". Только президент Владимир Путин смог предотвратить развал России, считает бывший губернатор.

Эдуард Россель также заявил, что хотел оставаться на посту губернатора вплоть до 2017 года, когда бы ему исполнилось 80 лет. Все это время он планировал потратить на восстановление предприятий, что были разрушены в ходе приватизации, отстроить заводы черной металлургии и оборонного комплекса. Еще одной целью экс-губернатора было развитие настоящего малого и среднего бизнеса.

Напомним, Эдуард Россель был избран губернатором Среднего Урала в 1995 году. Он отработал на этой должности три срока, после чего в возрасте 72 лет освободил пост.