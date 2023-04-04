04 Апреля 2023
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Политика В России
Фото: пресс-служба Совета Федерации

"С призывами бороться, конечно, безопаснее": в СФ не оценили громкую инициативу Володина

В Совете Федерации сочли избыточными предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина ("Единая Россия"), который накануне предложил ввести уголовную ответственность за призывы исполнять решения Международного уголовного суда (МУС) и других международных организаций, действия которых могут быть направлены против России.

Глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас напомнил, что в нижней палате парламента уже лежит поправка в УК, предполагающая ответственность за соблюдение санкций. Но ее депутаты почему-то не спешат принять (вероятно потому, что наказание ждет тогда добрую часть крупнейших российских компаний).

"В Госдуме собираются наказывать за призывы исполнять решения международных организаций против России? Может быть я что то неправильно понял в этой новости? – пишет Клишас в своем Telegram-канале (авторское написание в цитатах сохранено - прим. ред.). - В 2022 году в Думу была внесена поправка в Уголовный кодекс, ответственность за исполнение ограничительных мер против России, т е ответственность за действия по исполнению санкций в России. Поправка до сих пор не рассмотрена, при наличии положительного заключения Верховного Суда".

"Когда российские организации, банки, например, на основании западных санкций отказывались работать с подсанкционными организациями и лицами, когда этих лиц просили закрыть счета, когда из за санкций многие отказывались работать в Крыму - вот за это должна быть уголовная ответственность, за действия по исполнению западных санкций на территории нашей Страны. Хотя с "призывами" бороться, конечно, безопаснее", - заключает Клишас.

Теги: вячеслав володин, госдума, совет федерации, андрей клишас



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