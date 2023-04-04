04 Апреля 2023
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Общество Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

Сургутянин скрывался на Среднем Урале, чтобы не платить 777 тысяч рублей алиментов

На Урале судебные приставы добились от жителя Сургута (ХМАО) выплаты алиментов в размере 777 тысяч рублей. Мужчина скрывался в соседнем регионе.
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Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, сургутянин по решению суда был обязан выплачивать алименты несовершеннолетнему ребенку в размере 1/4 доли доходов ежемесячно. Мужчина по месту регистрации не проживал и был объявлен судебными приставами Сургута в исполнительский розыск. В итоге должника удалось отыскать в Белоярском районе Среднего Урала.

Как выяснили приставы, здесь он купил земельный участок площадью 500 квадратных метров и автомобиль Mercedes Benz МL. Сотрудники ФССП составили акт об аресте иномарки за долги, а в отношении отца – протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей). За это суд назначил сургутянину 20 часов обязательных работ.

После этого тот полностью погасил задолженность по алиментам в 777 тысяч рублей. Автомобиль мужчине вернули, он уже приступил к отработке. Как отметили в ГУФССП, деньги перечислены на содержание ребенка.

Теги: приставы, Сургут, алименты, долги, суд



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