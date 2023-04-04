04 Апреля 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Россия готова рассмотреть предложения о сотрудничестве с "отказавшимся" от нее ЕС, - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров полагает, что Евросоюз "сам виноват в том, что "потерял" РФ", и необходимые выводы из этого руководством страны сделаны. При этом в случае, если европейцы когда-нибудь откажутся от антироссийского курса и выберут сотрудничество, их предложения будут рассмотрены, а ответ дадут, "исходя из наших национальных интересов".

Лавров высоко оценил визит в Россию главы КНР Си Цзиньпина, который состоялся 20-22 марта, вскоре после переизбрания руководителя Поднебесной. В интервью "АиФ" министр сообщил, что приезд Си – важнейшая веха в современной истории российско-китайских отношений, свидетельство беспрецедентного уровня и особого характера двустороннего взаимодействия. При этом вопрос мнимой "зависимости" и "неравноправия" российско-китайских отношений муссируется в основном в недружественных странах уже на протяжении длительного времени, считает Лавров, напоминая, что предупреждения о "недопустимости зависимости от Китая" начались после того, как Россия "переориентировалась" с Запада на Восток.

"Коллективный Запад открыто декларирует задачу нанести России "стратегическое поражение"", - говорит Лавров.

Теги: Серегй Лавров, МИД, Россия, Запад, Восток, Китай



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