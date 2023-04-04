04 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Аналитики объяснили снижение курса рубля до годовых минимумов

Рубль опустился относительно пары доллар-евро до годовых минимумов. В среду на Мосбирже доллар стоил 78,8 руб., евро – дороже 86 руб. При этом оперативных причин для такой динамики не было. Аналитики полагают, что сработало стечение сразу нескольких факторов.

Одним из них стал конец квартала, по итогам которого экспортеры должны были оплатить налоги и перевести валютную выручку в рубли. Экспорт в денежном выражении в целом снизился, а импорт – вырос.

На этом фоне сыграли и более "продолжительные" факторы, например, продолжающиеся сделки по выходу иностранного бизнеса из российских активов.

Аналитики считают, что в перспективе года диапазон стоимости доллара составит 75-80 руб. с большим тяготением к нижней границе.

Теги: курс рубля, доллар, снижение



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