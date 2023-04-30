В Новосибирске легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

В Новосибирске сегодня легкомоторный самолет Cessna-172 М совершил жесткую посадку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Самолет совершал частный полет. Жесткая посадка произошла недалеко от городского аэропорта в Заельцовском районе Новосибирска.

У самолета повредился планер, кабина и шасси. Экипаж, к счастью, не пострадал. Тем не менее по факту жесткой посадки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК России, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.