В Свердловской области неизвестные устроили диверсию на железной дороге

В Свердловской области неизвестные устроили диверсию на железной дороге, сообщает telegram-канал SHOT.

На перегоне Качканар – Нижний Тагил – Екатеринбург сработала пожарная сигнализация. На место выехали пожарные. Они обнаружили сгоревший релейный и батарейный шкафы на станции Нижний Тагил. На месте происшествия были обнаружены пластиковая бутылка и четыре окурка.

Личность поджигателей устанавливается. Возбуждено уголовное дело по ст. 267 УК РФ "Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения".

Отметим, что это не первое подобное происшествие. В феврале сотрудники ФСБ задержали жителя Нижневартовска, который пытался совершить диверсию на участке Свердловской железной дороги. В Пензенской области трое мужчин и 16-летний подросток стали фигурантами дела о диверсии. По версии следствия, они совершали поджоги на железной дороге за деньги. Им может грозить до 20 лет лишения свободы.

Совсем недавно - 21 апреля, стало известно о задержании подозреваемых в двух поджогах релейных шкафов на железной дороге в Калужской области. В марте суд в Саратове заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела о поджоге релейных шкафов, в которых размещается аппаратура железной дороги.

Как следует из информации в СМИ, за исполнителями подобных диверсий стоят организаторы из Украины.