Бой за Артемовск: штурмовые бригады овладели четырьмя кварталами города

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Каменка, Масютовка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. В районах населенных пунктов Ольшана и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки на данном направлении уничтожено до 85-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка и Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества.

Потери противника за сутки составили до 65-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вытеснять противника в западной части города Артемовск и овладели четырьмя кварталами. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали противника на северной и южной окраинах города.

Ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии "Южной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка и Артемовское Донецкой народной республики.

За сутки в районе города Артемовск авиацией совершено четыре самолетовылета. Артиллерией группировки выполнена 61 огневая задача.

В результате ракетного удара по пунктам временной дислокации 24-й механизированной бригады ВСУ и отряда сил специальных операций ВСУ в населенном пункте Константиновка Донецкой народной республики уничтожено свыше двухсот украинских военнослужащих, еще около 280-ти – эвакуированы с ранениями различной степени тяжести.

В районе населенного пункта Белогоровка Луганской народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

Всего за сутки на данном направлении уничтожено свыше 480-ти украинских военнослужащих и иностранных наемников, 12 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар и Владимировка Донецкой народной республики.

Потери противника на данных направлениях составили до 30-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30. На Херсонском направлении в результате огневого поражения артиллерией за сутки уничтожено свыше 10-ти украинских военнослужащих, один автомобиль, а также гаубица "Мста-Б". Кроме того, в районе населенного пункта Понятовка Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены 82 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 115-ти районах.

В районе населенного пункта Белогоровка Луганской народной республики поражен командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Свесса Сумской области поражен пункт ремонта военной техники и вооружения 117-й бригады территориальной обороны. Кроме того, в результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе населенного пункта Краматорск Донецкой народной республики уничтожено до двухсот тонн боеприпасов ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов систем залпового огня "HIMARS" и "Ураган".

Также уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новенькое Сумской области, Трудовое, Чистополье Запорожской области, а также Кирилловка Донецкой народной республики.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 413 самолетов, 230 вертолетов, 3905 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 8920 танков и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4695 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9882 единицы специальной военной автомобильной техники.