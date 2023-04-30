01 Мая 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: Накануне.RU

Саудовская Аравия эвакуировала военными кораблями из Судана несколько десятков россиян

Саудовская Аравия эвакуировала военными кораблями из Судана несколько десятков россиян, сообщает ТАСС.

Россиян вывозят из порта Судана, затем перевозят в порт Джидду на военно-морскую базу, где эвакуированных встречает генконсульство РФ. Информацию о списках эвакуированных генконсульству предоставляют за несколько часов.

На данный момент приехали порядка 40 россиян. Большая часть из них уже уехали: часть вернулась на родину через транзитные страны, такие как Египет, ОАЭ, Катар.

Также Саудовская Аравия эвакуирует американцев, граждан стран ЕС.

В Судане идут столкновения между армией и силами быстрого реагирования (спецназом). Каждая из сторон обвиняет другую в нападении, поступает противоречивая информация о военных успехах армии и спецназа.

Столкновения охватили столицу и по меньшей мере 6 из 18 штатов Судана. По данным Минздрава страны, жертвами боев стали 512 человек, пострадали 4 193.

Теги: Саудовская Аравия, эвакуация, россияне, Судан


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