Причиной крупного пожара в Курганской области стала детская шалость

В Мишкинском округе Курганской области причиной крупного пожара, по предварительной информации, стала детская шалость. Об этом сообщили в telegram-канале правительства региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Два ребенка рыбачили и подожгли камыш. Если вина детей подтвердится, ответственность за несовершеннолетних поджигателей понесут родители. Помимо привлечения к административной ответственности, с них взыщут и материальный ущерб.

В СНТ Кетовского округа причиной заклинания стали работы, которые несмотря на запреты, проводил председатель кооператива. Пострадали заборы, до строений огонь не добрался. Также глава Кетовского округа сегодня уже сообщал о задержанном мужчине, который поджигал сухую растительность на кладбище в селе Бараба.

Напомним, за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы:



– на граждан – от 10 до 20 тысяч рублей;



– на должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей;



– на юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей.



За информацию о поджигателях власти будут платить по 10 тыс. руб.