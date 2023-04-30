30 Апреля 2023
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Политика
Фото: Накануне.RU

Причиной крупного пожара в Курганской области стала детская шалость

В Мишкинском округе Курганской области причиной крупного пожара, по предварительной информации, стала детская шалость. Об этом сообщили в telegram-канале правительства региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Два ребенка рыбачили и подожгли камыш. Если вина детей подтвердится, ответственность за несовершеннолетних поджигателей понесут родители. Помимо привлечения к административной ответственности, с них взыщут и материальный ущерб. 

В СНТ Кетовского округа причиной заклинания стали работы, которые несмотря на запреты, проводил председатель кооператива. Пострадали заборы, до строений огонь не добрался. Также глава Кетовского округа сегодня уже сообщал о задержанном мужчине, который поджигал сухую растительность на кладбище в селе Бараба.

Напомним, за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы:

– на граждан – от 10 до 20 тысяч рублей;

– на должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей;

– на юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей.

За информацию о поджигателях власти будут платить по 10 тыс. руб.

Теги: камыш, пожар, поджог


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