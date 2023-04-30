Первый турнир по кулачным боям лиги RCC Hard прошел очень жестко

Первый турнир по кулачным боям в спорткомплексе Уралец лиги RCC Hard прошел очень жестко и собрал полный зал зрителей. Атмосфера нового формата поединков накалена до предела, зрители поддерживают бойцов, сошедшихся в кровавых поединках на голых кулаках, эмоции зашкаливают.

В главном поединке вечера встретились Сергей Кратос Калинин и Кристиан Фролич и устроили настоящую рубку на протяжении пяти раундов. К концу боя на лицах Фролича и Кратоса не было места, свободного от рассечений и гематом. Решением судей победу одержал Кратос.

3,5 часа голых кулаков не оставили никого равнодушными! Зрители еще долго стояли в партере, общались со спортсменами и делились впечатлениями от увиденного.

Среди гостей были Галустян, Галыгин, Иван Штырков и Петя Ян.