30 Апреля 2023
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Спорт Свердловская область
Фото: РМК

Первый турнир по кулачным боям лиги RCC Hard прошел очень жестко

Первый турнир по кулачным боям в спорткомплексе Уралец лиги RCC Hard прошел очень жестко и собрал полный зал зрителей. Атмосфера нового формата поединков накалена до предела, зрители поддерживают бойцов, сошедшихся в кровавых поединках на голых кулаках, эмоции зашкаливают.

(2023)|Фото: РМК

(2023)|Фото: РМК

(2023)|Фото: РМК

В главном поединке вечера встретились Сергей Кратос Калинин и Кристиан Фролич и устроили настоящую рубку на протяжении пяти раундов. К концу боя на лицах Фролича и Кратоса не было места, свободного от рассечений и гематом. Решением судей победу одержал Кратос.

(2023)|Фото: РМК

3,5 часа голых кулаков не оставили никого равнодушными! Зрители еще долго стояли в партере, общались со спортсменами и делились впечатлениями от увиденного.

(2023)|Фото: РМК

(2023)|Фото: РМК

Среди гостей были Галустян, Галыгин, Иван Штырков и Петя Ян.

Теги: RCC Hard, РМК


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