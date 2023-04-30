Шойгу назначил замминистра обороны России, ответственного за обеспечение Вооруженных Сил РФ

На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил РФ, назначен генерал-полковник Алексей Кузьменков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

Генерал-полковник А.Кузьменков в 1992 году окончил Вольское высшее военное училище тыла и по 2019 год проходил военную службу на различных должностях в органах материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ.

С 2014 по 2018 год возглавлял Штаб материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации.

С 2018 по 2019 год являлся заместителем командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению.

С 2019 года занимал должность заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации.