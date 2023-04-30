30 Апреля 2023
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Фото: Mash

Богомаз подтвердил гибель четырех человек в поселке Суземка

Глава Брянской области Александр Богомаз подтвердил гибель четырех человек при обстреле ВСУ поселка Суземка, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем telegram-канале он сообщил, что работы по разбору завалов разрушенного дома еще ведутся. Были извлечены тела еще двух мирных жителей. В поселке введен режим ЧС.

Обстрел поселка Суземка в Брянской области(2023)|Фото: Mash

"Всего на данный момент от действий украинских националистов пострадали двое граждан, они доставлены в больницу и находятся под присмотром медиков. Погибли четверо мирных жителей", - заявил губернатор.

На месте работают все оперативные службы. Там, где завершены оперативные мероприятия, работу начала комиссия по оценке ущерба.

Теги: обстрел, Суземка, погибшие, ВСУ


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