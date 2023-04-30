Число погибших от обстрела Брянской области могло вырасти до четырех

Число погибших после ночного обстрела поселка Суземка в Брянской области увеличилось до четырех, сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей.

Еще два человека пострадали, одного — пока не могут найти. Сообщается, что все погибшие отмечали день рождения в одном из частных домов. Именно туда и прилетел снаряд ВСУ. Среди жертв: брат хозяйки дома и друзья семьи. Канал также публикует фотографии и видео с места трагедии.

Официального подтверждения информации об увеличении числа жертв пока нет. Глава региона Александр Богомаз сообщал о гибели двух человек в результате нанесенного украинскими националистами удара. Сообщалось также об одном пострадавшем. Один жилой дом разрушен полностью, еще два дома имеют частичные разрушения.

Следователи возбудили уголовное дело.

По данным канала, целью атаки ВСУ на Суземку могло стать крупное оборонное предприятие, которое находится недалеко от места прилетов.