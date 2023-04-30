30 Апреля 2023
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Фото: Mash

Число погибших от обстрела Брянской области могло вырасти до четырех

Число погибших после ночного обстрела поселка Суземка в Брянской области увеличилось до четырех, сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей.

Еще два человека пострадали, одного — пока не могут найти. Сообщается, что все погибшие отмечали день рождения в одном из частных домов. Именно туда и прилетел снаряд ВСУ. Среди жертв: брат хозяйки дома и друзья семьи. Канал также публикует фотографии и видео с места трагедии.

Обстрел поселка Суземка в Брянской области(2023)|Фото: Mash

Официального подтверждения информации об увеличении числа жертв пока нет. Глава региона Александр Богомаз сообщал о гибели двух человек в результате нанесенного украинскими националистами удара. Сообщалось также об одном пострадавшем. Один жилой дом разрушен полностью, еще два дома имеют частичные разрушения.

Следователи возбудили уголовное дело.

По данным канала, целью атаки ВСУ на Суземку могло стать крупное оборонное предприятие, которое находится недалеко от места прилетов.

Теги: обстрел, Суземка, погибшие, ВСУ


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Развитие сюжета:

Ранее 30.04.2023 14:44 Мск Богомаз подтвердил гибель четырех человек в поселке Суземка

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Ранее 30.04.2023 10:12 Мск В Брянской области двое мирных жителей погибли из-за обстрела

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