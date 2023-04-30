30 Апреля 2023
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

СМИ: США и ЕС начали разработку санкций задолго до начала СВО

США и страны ЕС начали разработку антироссийских санкций в ноябре прошлого года, сообщает со ссылкой на свои источники Politico.

Издание описывает "особые отношения" между президентом США Джо Байденом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и сообщает, что разработка масштабных санкций против РФ началась в ноябре 2021 года.

"Таким образом газета подтвердила, что разработка Брюсселем и Вашингтоном санкций против России началась не только задолго до начала специальной военной операции, но и до инициированных Москвой переговоров в январе 2022 года о прекращении расширения НАТО и предоставлении гарантий безопасности России", - сообщает ТАСС.

В статье также говорится об отдельных разногласиях, сохраняющихся между ЕС и США, в частности вокруг американского акта о снижении инфляции, который подрывает конкурентоспособность европейской экономики.

В результате санкций против России инфляция в зоне евро в 2022 году достигла исторического максимума в 9,2%, экономический рост в Европе сократился почти до нуля, в отдельных странах, включая Германию, начался спад, попытки запретить российский экспорт вызвали серьезные потрясения мировой логистической системы, а блокирование суверенных финансовых активов России запустило процесс разрушения основанной на долларе мировой финансовой системы, серьезно подорвав веру государств мира в надежность долларовых активов.

Теги: санкции, США, Европа, спецоперация


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