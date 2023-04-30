НАТО отправляет на Украину неработающую боевую технику

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обвинил НАТО в пиаре на военной помощи Украине. Он сообщил, что альянс поставляет неработающую боевую технику.

"Так, из 20 самоходных гаубиц M109, переданных Италией, ни одна не была готова к бою. Португалия тоже горит желанием помочь Украине, передав несколько танков Leopard, но вот незадачи – сначала их нужно восстановить. Ни денег, ни возможностей сделать это у европейских стран нет", — приводит слова Азарова РИА "Новости".

Также он заявил, что США до сих пор не предоставили ВСУ ракеты большой дальности и истребители F-16.

Напомним, западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.