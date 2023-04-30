В Сосьве определено место под строительство многоквартирного дома для погорельцев

В Сосьве определено место под строительство многоквартирного дома для погорельцев, сообщили Накануне.RU в Департаменте информационной политики региона.

В настоящий момент ведется уточнение границ участков под индивидуальное жилье. Новый дом будет построен на месте аварийных, расселенных домов по ул. Фадеева, 93 и Митина 144а. Кроме того, определены первые 10 земельных участков, собственники которых дали согласие, для строительства индивидуального жилья – в виде типовых сборных домокомплектов для семей из трех человек. Сейчас специалисты уточняют, в порядке ли документы и регистрация прав на земельные участки. В случае их отсутствия в первую очередь по ним будут проводить кадастровые работы

Напомним, что для всех погорельцев, оставшихся без крыши над головой, предоставлено временное жилье. Людям оказывается материальная, медицинская и психологическая помощь. Региональные власти также пообещали возвести в поселке 60-квартирный дом для пострадавших.

27 апреля, спустя почти двое суток огнеборцы смогли ликвидировать пожар. Сотрудники СКР задержали двоих подозреваемых в пожаре в Сосьве. В причастности к пожару подозревают 29-летнего представителя местного деревоперерабатывающего предприятия и 40-летнего работника районного Управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания. Фигурантам было предъявлено обвинение. 29 апреля суд заключил их под стражу.