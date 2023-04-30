30 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: В.Н. Горелых

В Свердловской области авиалесоохрана за сутки ликвидировала девять природных пожаров

Сотрудники Уральской авиалесоохраны за сутки ликвидировали девять природных пожаров, сообщили Накануне.RU в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Площадь пожаров составила 1304 гектара. В настоящий момент пожарные борются с огнем в Верхотурском, Верхнепышминском, Гаринском, Горноуральском, Махневском, Сосьвинском районах.

В Свердловской области действует особый противопожарный режим, в рамках которого не допускается использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, строительные и производственные огневые работы, в том числе сварка, а также запуски фейерверков. Под запретом - использование мобильных мангалов даже на территории собственного дачного или садового участка.

Напомним, из-за крупных возгораний, распространившихся на прошлой неделе по шести населенным пунктам Среднего Урала, без жилья осталось 659 человек, 148 из которых — дети. Пожары затронули такие населенные пункты как Сосьва, Таежный, Первоуральск, Висим и другие. Один из самых крупных пожаров произошел в поселке с населением 7 тыс. человек Сосьве, он почти полностью уничтожен, огнем там было поражено 9 тыс. кв.м, пострадали около 100 домов и социальные учреждения.

Теги: авиалесоохрана, природный пожар, противопожарный режим


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