На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 3 500 метров

Сегодня днем из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 3 500 метров, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по региону.

По данным спасателей, населенных пунктов на пути пеплового шлейфа нет. Однако, не исключено, что в случае изменения ветра, пеплопад произойдет в поселках Усть-Камчатского муниципального района.

Напомним, вулкан Шивелуч на Камчатке ночью, 11 апреля, выбросил гигантское облако пепла на высоту до 20 километров, которое накрыло окрестные поселки мощнейшим пеплопадом. Школы перевели на дистант.

В поселке Ключи выпало рекордное за последние 60 лет количество пепла - до 20 см. Пеплопады прошли также в населенных пунктах Майское и Козыревск. Режим ЧС в Усть-Камчатском районе был введен 22 апреля. Работы по расчистке поселка Ключи на Камчатке от вулканического пепла продолжаются до сих пор. Лавина сошла на склад горно-добывающего предприятия. Пропал без вести сотрудник рудника "Кумроч" в Усть-Камчатском районе. Его тело нашли 27 апреля.

Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Его высота составляет — 3 283 метра.