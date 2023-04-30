30 Апреля 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Елена Камнева / vk.com/krasnoturinsk_live

В трех уральских городах за месяц до наступления лета выпал снег

В Краснотурьинске за месяц до начала лета выпал снег, передает корреспондент Накануне.RU.

Фотографиями и видеозаписями заснеженных улиц жители города делятся в социальных сетях.

снегопад, Краснотурьинск(2023)|Фото: Елена Камнева / vk.com/krasnoturinsk_live

"С Новым годом, господа", "Время пошло назад?", "А что вы хотите? Не май месяц", - иронизируют интернет-пользователи. Некоторые подписчики отметили, что непогода на первомай - это хорошо, поскольку защитит от лесных пожаров. Другие пользователи отмечают, что снегопады в начале мая для их города не редкость.

"Еще и в июне может выпасть", - пишут горожане.

Также о снегопадах сообщают жители Карпинска и Серова.

Отметим, что похолодание сегодня фиксируется и в Екатеринбурге. Согласно прогнозу погоды, сегодня и завтра в городе ожидается до +15 днем, до +4 ночью. Во вторник ожидается значительное потепление до +24 градусов.

Теги: снегопад, снег, май, Краснотурьинск, Серов, Карпинск


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