30 Апреля 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В Брянской области двое мирных жителей погибли из-за обстрела

Украинские вооруженные формирования обстреляли поселок Суземка Брянской области. Погибли двое мирных жителей. Различные повреждения получили и жилые постройки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета России.

Ведомство проводит расследование по факту обстрела российской территории украинскими националистами. СКР даст правовую оценку происходящему и установит причастных к преступлению.

Напомним, 28 апреля сообщалось, что при обстреле Брянской области ВСУ в поселке Суземка один из снарядов взорвался у школы, где шли занятия. Детей эвакуировали из учебного заведения. Школы Суземки не попали в список учреждений, которые перешли на дистант в прошлом году.

Всего по поселку за утро 28 апреля было зафиксировано порядка десяти прилетов. Кроме того, минувшей ночью беспилотник ВСУ атаковал Суземский район. Глава региона Александр Богомаз сообщал, что местные жители не пострадали.

Теги: Брянская область, Суземка, погибшие


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