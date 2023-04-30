ТАСС: ФСБ раскрыла совершенное в 1997 году убийство вице-губернатора Петербурга

ФСБ России раскрыла убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, которое было совершено в 1997 году, сообщает ТАСС.

По данным издания, двое исполнителей признались, что действовали по заказу лидера тамбовский ОПГ Барсукова (Кумарина).

"Федеральной службой безопасности совместно с МВД России раскрыто совершенное в 1997 году убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга М. Маневича. Задокументирована причастность к совершению преступления двух членов ОПГ Санкт-Петербурга", - отметили в ФСБ. Один из них вел наблюдение за местом жительства чиновника и передавал своему подельнику информацию о его передвижении. Второй стрелял по автомобилю, в котором находился вице-губернатор.

"Получены признательные показания обоих фигурантов о подготовке и совершении убийства М. Маневича по заказу лидера так называемой "тамбовской" преступной группировки Санкт-Петербурга Владимира Барсукова (Кумарина) 1956 г. р.", - сообщили в ФСБ. Он лично передал им автомат Калашникова.

Вице-губернатор Михаил Маневич возглавлял комитет по управлению городским имуществом администрации Санкт-Петербурга. Он погиб от рук убийцы 18 августа 1997 года в самом центре Петербурга, на улице Рубинштейна.

Барсуков-Кумарин уже отбывает наказание по ряду приговоров. В ноябре 2009 года бизнесмена осудили на 14 лет лишения свободы по делу о рейдерском захвате магазинов в Петербурге, в марте 2015 года приговорили еще к 15 годам лишения свободы за вымогательство в особо крупном размере. В августе 2016 года Барсукова признали виновным в покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева, после чего его срок лишения свободы увеличился до 23 лет. Последний приговор, по делу о создании "тамбовской" ОПГ, вынесли в марте 2019 года. По совокупности ранее полученных наказаний и с учетом рассмотренной апелляции Барсуков получил 23,5 года колонии строгого режима, а также оштрафовали на 1 млн рублей.

Кумарин в 2019 году также был обвинен в причастности к убийству депутата Госдумы Галины Старовойтовой, застреленной в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на набережной Грибоедова в Санкт-Петербурге. В 2020 году следственные действия в отношении Кумарина были приостановлены, поскольку он был помещен в больницу при СИЗО "Кресты"