Выплаты компенсаций погорельцам в Курганской области начнутся на следующей неделе

В Курганской области со следующей недели начнут выплаты по компенсации утраченного недвижимого имущества. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Вадим Шумков, передает корреспондент Накануне.RU.

Он сообщил, что по пострадавши от ЧС при пожаре в Логоушке отработаны поступившие заявки на восстановление документов. Часть уже выдали дубликатами, еще часть жители получат в ближайшие дни. До конца дня будут завершены выплаты материальной помощи по 10 тыс. руб. на первоочередные нужды.

"Одновременно начинаем выплаты по полной либо частичной утрате имущества, в 30 и 50 тысяч рублей соответственно. Выплаты по компенсации утраченного недвижимого имущества начнутся на следующей неделе", - сказал Шумков.

Напомним, за информацию о виновниках лесных пожаров в Курганской области полагается вознаграждение. Так, за достоверную информацию о виновниках природных пожаров выплатят 10 тысяч рублей. Уточняется, что это должно быть письменное заявление, направленное в правоохранительные органы или в департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов.

Оно должно содержать сведения в отношении конкретного лица, чьи действия повлекли лесной пожар. Выплаты будут произведены при наличии документа, подтверждающего возбуждение уголовного либо административного дела по факту, указанному в сообщении.

На этой неделе пожары охватили Курганскую область. Крупный пожар в деревне Логоушка в Кетовском районе Курганской области мог прийти со стороны железной дороги. Ранее сообщалось, что в Логоушке выгорела целая улица. К несчастью, одна из жительниц деревни погибла, забежав в уже горящий дом за документами.

Напомним, из-за природных пожаров в Кургане эвакуируют население. Как сообщает пресс-служба правительства региона, превентивная эвакуация жителей ведется из микрорайонов Утяк и Зайково, СНТ "Изумрудный". На территории города Кургана и Кетовского муниципального округа введен режим ЧС.

Накануне в пригороде Кургана ликвидировали крупный пожар в СНТ "Полянка-2".