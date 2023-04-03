В зоне СВО погиб мобилизованный из Прикамья

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб мобилизованный житель Кудымкарского муниципального округа (Пермский край) Роман Дурницын.

Дурницын родился 31 декабря 1990 г. в деревне Сидорова Кудымкарского района, Пермской области. Учился в Ленинской средней общеобразовательной школе. После её окончания поступил в Лицей № 2 Кудымкара, где получил профессию газоэлектросварщика. В октябре 2009 – ноябре 2010 гг. проходил срочную военную службу в Новосибирской области, был механиком-водителем.

В сентябре 2022 г. Роман был мобилизован для участия в специальной военной операции в звании младшего сержанта. 25 марта 2023 г. погиб в ходе освобождения населенного пункта Новобахмутовка в ДНР. У погибшего осталась жена и двое сыновей.

Прощание состоится 4 апреля с 12.00 до 14.30 в селе Ленинск, улица Переулок школьный, дом 1/3 в здании Ленинского физкультурно-оздоровительного комплекса. Для желающих проститься с Романом из Кудымкара организован автобуса, он отправился в 11.30 от аллеи "Кудым-Оша".