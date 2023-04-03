В Америке ждут скорого контрнаступления Украины

В Америке ждут скорого контрнаступления Украины.

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"Мы ожидаем, что Украина начнет свое весеннее наступление в ближайшие недели", - цитирует ТАСС постпреда США при НАТО Джулиану Смит в преддверии заседания глав внешнеполитических ведомств стран альянса, которое пройдет 4-5 апреля в Брюсселе.

Напомним, в середине февраля 2023 г. Вашингтон предупредил Киев о "поворотном моменте" в боевых действиях. Официальные лица США говорили украинским лидерам, что они сталкиваются с критическим моментом для изменения траектории конфликта, усиливая давление на Киев, чтобы добиться значительных успехов на поле боя, в то время как поставки оружия и помощи от Соединенных Штатов и их союзников растут.