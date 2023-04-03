Дело о гибели Татарского переквалифицировано с "Убийства" на "Теракт"

Следователи сменили статью уголовного дела о гибели военкора Владлена Татарского (Максим Фомин). "Убийство" заменено на "Теракт".

"Исходя из полученных результатов первоначальных следственных действий, уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга переквалифицировано на часть третью статьи 205 УК РФ ("Террористический акт")", - сообщает СКР.

По подозрению в совершении преступления задержана Дарья Трепова. С ней проводятся необходимые следственные действия. У следствия имеются данные, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины. При этом Дарья Трепова, придерживающаяся оппозиционных взглядов, является сторонницей "Фонда борьбы с коррупцией"* ("организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Расследование всех обстоятельств произошедшего продолжается. Следствие устанавливает всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, - от исполнителей до заказчиков.