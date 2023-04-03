Путин съездит в Тулу

Озвучены детали предстоящей поездки президента России Владимира Путина в Тулу.

По данным пресс-службы Кремля, 4 апреля Путин посетит завод "Тулажелдормаш" – одно из ведущих машиностроительных предприятий России с более чем 150-летней историей. Основная продукция предприятия - транспортные средства, техника и оборудования для строительства, ремонта и технического обслуживания железнодорожных путей.

Там же Путин в режиме видеоконференции проведет заседание президиума Госсовета по вопросу "О развитии промышленности Российской Федерации в условиях санкционного давления". С основными докладами выступят губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" Алексей Дюмин и вице-премьер Денис Мантуров.