03 Апреля 2023
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Образование Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: vk.com/nv__komarova

В Югре открыт первый в УрФО центр подготовки IT-кадров "Школа 21"

В Сургуте (ХМАО) открыли центр подготовки кадров в сфере информационных технологий – первый в УрФО кампус "Школы 21". В торжественной церемонии открытия приняли участие помощник президента РФ Максим Орешкин, губернатор автономного округа Наталья Комарова и председатель правления Сбербанка Герман Греф, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры.

"Школа 21" — инновационный образовательный проект, который дает возможность участникам от 18 лет бесплатно получить прикладные навыки в IT-сфере, а компаниям — специалистов высокой квалификации для цифровой трансформации региона. Ежегодно в кампусе "Школы 21" в Сургуте площадью почти 3 тыс. "квадратов" смогут проходить обучение более 750 участников. Здание школы оснащено современным оборудованием, удобными зонами для обучения и отдыха. На время обучения участникам может быть предоставлено общежитие. Для организации образовательного процесса планируют создать 190 рабочих мест.

"Мы находимся на таком этапе развития нашей страны, когда спрос на инженеров в широком смысле этого слова, и в том числе на IT-специалистов, будет расти очень быстро", - сказал Орешкин.

Сейчас в трех кампусах "Школы 21" по стране учатся более 4,1 тыс. человек из 70 регионов России, более 1,8 тыс. из них уже успешно трудоустроены в крупнейших IT -компаниях и стартапах России. "Школа 21" в Сургуте —четвертая в стране и первая в УрФО — станет точкой притяжения для всех желающих получить востребованное образование в сфере IT.

"Школа 21" в Сургуте(2023)|Фото: vk.com/nv__komarova

Теги: Максим Орешкин, Герман Греф, Наталья Комаровав



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