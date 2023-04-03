03 Апреля 2023
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Политика В бывшем СССР Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Мотоколонна во главе с губернатором Игорем Бабушкиным побывала в Мангистауской области Казахстана

Участники мотопробега «Каспий – море дружбы» прибыли из Атырау в Актау. Расстояние между этими городами, которые являются побратимами Астрахани, составляет 905 километров. Это самый протяжённый участок всего маршрута мотопробега вокруг Каспийского моря. В Актау губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провёл рабочую встречу с Акимом Мангистауской области Нурланом Ногаевым.

мотоциклисты, казахстан(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

"Встретился с Акимом Мангистауской области Нурланом Аскаровичем Ногаевым. Обсудили много вопросов от торговли и сельского хозяйства до туризма", - написал в своем-телеграмм -канале губернатор Астраханской области.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Игорь Бабушкин отметил, что Мангистауская область для Астраханской области – давний друг и надёжный партнёр, с которым многие годы успешно развивается всестороннее сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах. И эти связи регион будет расширять.

казахстан, каспий, пальма(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

«Сегодня многоформатному сотрудничеству прикаспийских государств уделяется особое внимание. Мы активно взаимодействуем со всеми прикаспийскими странами. Уверен, что наш мотопробег послужит дальнейшему укреплению мира, дружбы и согласия в Каспийском регионе», – подчеркнул глава Астраханской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Астраханской области, Мангистауская область для региона – давний друг и надёжный партнёр, с которым многие годы успешно развивается всестороннее сотрудничество в разных сферах.

казахстан, каспийское сотрудничество(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Так, по заказу компаний из Актау в 2022 году в Астраханской области отремонтировано два ледокола, судно обеспечения и катамаран. По маршруту «Астрахань – Актау» налажено авиасообщение. Полёты выполняет казахстанская авиакомпания «Скат» три раза в неделю. Направление востребовано у жителей Астраханской и Мангистауской областей. Вузы и колледжи Астраханской области взаимодействуют с образовательными организациями Мангистауской области.

казахстан, делегация астраханской области(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

"Уверен, наш мотопробег послужит дальнейшему укреплению мира, дружбы и согласия в Каспийском регионе. Следующая точка нашего маршрута вокруг Каспия – Ашхабад, столица Туркменистана", - сообщил Игорь Бабушкин.

мотопробег, мотоциклисты(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Напомним. Мотопробег «Каспий – море дружбы» стартовал в Астрахани 1 апреля 2023 года. Маршрут длиной почти в 5000 километров рассчитан на одиннадцать дней. Главная цель мотопробега – укрепление добрососедских отношений с прикаспийскими странами. Масштабный международный проект получил одобрение Президента России и проходит при поддержке Министерства иностранных дел РФ. Ключевая задача губернатора Астраханской области как главы приграничного субъекта РФ с особым геостратегическим статусом – налаживание двусторонних отношений с руководителями и лидерами каспийских государств, обсуждение экономических, культурных, образовательных проектов. А посещение православных святынь, участие в богослужениях в православных храмах – это вклад в сохранение «русского мира» и поддержка соотечественников за рубежом.

Теги: игорь бабушкин, мотопробег, мангистауская область, прикаспийские страны, каспий-море дружбы



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