Госдума может обязать использовать в рекламе образ только многодетной семьи

Межфракционная группа Госдумы по традиционным семейным ценностям обсудит законопроект, который предполагает использование в коммерческой рекламе образ только многодетной семьи. По мнению парламентариев, это может побудить россиян заводить побольше детей.

Примечательно, что Госдума до сих пор сама законодательно не определила, какое количество детей дает право называться многодетной семьей (и соответствующие льготы). Пока это количество разнится от региона к региону. Вероятнее всего, что народные избранники остановятся на трех детях.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что образ многодетной семьи нужно внедрять в коммерческую рекламу. "Если показывают семьи, то семьи должны быть с тремя или четырьмя детьми", - заявил депутат журналистам. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова согласна с коллегой: образ многодетной семьи должен присутствовать в коммерческой рекламе, потому что она в том числе формирует социальные модели.