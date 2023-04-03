В Челябинске в 2023 году отремонтируют фасад и кровлю цирка

В Челябинске ремонт цирка планируется завершить в 2023 году. Сегодня с текущим этапом ремонтных работ ознакомился губернатор Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Напомним, на реконструкцию здание цирка закрыли в 2019 году, а в 2021 году работы были приостановлены из-за отсутствия финансирования. Вопрос продолжения реконструкции Алексей Текслер обсуждал с вице-премьером Правительства РФ Татьяной Голиковой. В результате на эти цели Росгосцирком выделены дополнительные средства.

В 2023 году планируется завершить ремонт фасада, осуществить замену входных групп, ворот, монтаж индивидуального теплого пункта и провести ремонт кровли купола. Также планируется восстановить две скульптуры на фасаде здания. Региональному минкульту поручено разработать необходимые для этого эскизы.