Президент ФК "Урал" о приговоре Влуту: Он готовится к матчам и будет играть

Президент екатеринбургского ФК "Урал" Григорий Иванов высказался о приговоре нападающему команды Раю Влуту. Сегодня футболист получил тюремный срок по делу о смертельном ДТП в Нидерландах, которое было совершено в 2021 году.

Суд в Харлеме приговорил игрока уральцев к двум с половиной годам тюрьмы. По данным местных СМИ, было доказано, что 27-летний футболист стал виновником аварии на трассе, в результате чего погиб 4-летний ребенок.

Суд установил, что Влут находился в сильном алкогольном опьянении и также запретил ему садиться за руль на четыре года. Стоит отметить, что прокуратура требовала для футболиста три с половиной года заключения.



Как заявил Григорий Иванов, несмотря на решение суда, нападающий все равно продолжит играть за "Урал".

"Это еще ни о чем не говорит. Он готовится к матчам, будет играть. На игре за "Урал" это никак не отразится", - приводит слова функционера "Матч ТВ".

Президент клуба добавил, что Влут будет оспаривать судебное решение и подавать апелляцию.

Ранее Иванов заявлял, что в "Урале" следят за разбирательством вокруг Рая Влута. Сам футболист признавался, что он готов к любому решению.