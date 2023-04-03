03 Апреля 2023
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Фото: Накануне.RU

Президент ФК "Урал" о приговоре Влуту: Он готовится к матчам и будет играть

Президент екатеринбургского ФК "Урал" Григорий Иванов высказался о приговоре нападающему команды Раю Влуту. Сегодня футболист получил тюремный срок по делу о смертельном ДТП в Нидерландах, которое было совершено в 2021 году.
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Суд в Харлеме приговорил игрока уральцев к двум с половиной годам тюрьмы. По данным местных СМИ, было доказано, что 27-летний футболист стал виновником аварии на трассе, в результате чего погиб 4-летний ребенок.

Суд установил, что Влут находился в сильном алкогольном опьянении и также запретил ему садиться за руль на четыре года. Стоит отметить, что прокуратура требовала для футболиста три с половиной года заключения.

Как заявил Григорий Иванов, несмотря на решение суда, нападающий все равно продолжит играть за "Урал".

"Это еще ни о чем не говорит. Он готовится к матчам, будет играть. На игре за "Урал" это никак не отразится", - приводит слова функционера "Матч ТВ".

Президент клуба добавил, что Влут будет оспаривать судебное решение и подавать апелляцию.

Ранее Иванов заявлял, что в "Урале" следят за разбирательством вокруг Рая Влута. Сам футболист признавался, что он готов к любому решению.

Теги: Влут, Иванов, приговор, матчи, Урал



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Ранее 03.04.2023 14:46 Мск Нападающий ФК "Урал" получил срок по делу о смертельном ДТП
Ранее 20.03.2023 17:35 Мск Президент ФК "Урал" о суде над Влутом: Он готов к любому решению


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