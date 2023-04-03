03 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Пожар около Солнечного в Екатеринбурге локализован

Спустя почти два часа огнеборцы наконец локализовали пожар в пос. Совхозный под Екатеринбургом. По уточненной информации его площадь составила 7 га, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Напомним, что сегодня днем около 15.40 возле микрорайона Солнечный на улице Ротная загорелась сухая трава. Запах гари дошел и до Екатеринбурга. Увидеть столбы дыма также можно было с разных точек города. Спустя час сотрудники МЧС смогли остановить распространение огня, который уже через 10 и 40 метров мог перекинуться на жилые дома.

На месте был развернут оперативный штаб, помогающий спасателям координировать свои действия. Для этого также задействована беспилотная авиационная система.

Теги: смог, пожар, огонь, трава, Солнечный, Екатеринбург, Совхозный



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