Пожар около Солнечного в Екатеринбурге локализован

Спустя почти два часа огнеборцы наконец локализовали пожар в пос. Совхозный под Екатеринбургом. По уточненной информации его площадь составила 7 га, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Напомним, что сегодня днем около 15.40 возле микрорайона Солнечный на улице Ротная загорелась сухая трава. Запах гари дошел и до Екатеринбурга. Увидеть столбы дыма также можно было с разных точек города. Спустя час сотрудники МЧС смогли остановить распространение огня, который уже через 10 и 40 метров мог перекинуться на жилые дома.

На месте был развернут оперативный штаб, помогающий спасателям координировать свои действия. Для этого также задействована беспилотная авиационная система.