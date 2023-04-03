В Париже запретят прокат электросамокатов

В Париже запретят работу кикшеринга – проката электросамокатов. За такой вариант высказались участники городского референдума. 89,03% респондентов проголосовали за запрет проката. Правда, как отмечает Le Monde, явка была очень низкой (7,46%). Это не помешало городским властям принять решение.

Мэр столицы Франции Энн Идальго заявила, что городской совет Парижа не будет продлевать текущие контракты с тремя частными операторами кикшеринга (Lime, Tier и Dott), каждый из которых имеет в столице по 5 тыс. самокатов. Контракты истекают 31 августа, а арендные самокаты исчезнут с улиц с 1 сентября.

Отмечается, что частных самокатов запрет не коснется.

Идальго заявила, что "в восторге" от голосования. "Это хороший день для демократии, особенно в то время, когда ей не так уж хорошо. Более 100 тыс. участников голосования – это очень позитивно и очень обнадеживает", - сказала мэр.