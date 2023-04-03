В Москву едет глава МАГАТЭ

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси едет в Москву.

"На днях, послезавтра, будет его очередная встреча с российской межведомственной делегацией на территории России, где состоится очередной проговор этой темы (Запорожской АЭС). Сегодня вечером или завтра я буду встречаться с теми людьми в секретариате МАГАТЭ, которые занимаются этой тематикой", - сказал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала "Россия 24", его слова приводит РИА Новости.

Напомним, ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По его словам, меры по защите станции организация обсуждает с Москвой и Киевом. Гросси уточнил, что МАГАТЭ разрабатывает концепцию защиты самой станции, а не территории вокруг нее.