03 Апреля 2023
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Наука и техника За рубежом
Фото:rueconomics.ru

В Германии не исключают возможность блокировки ChatGPT

В Германии не исключают возможность национальной блокировки нейросети ChatGPT. Германия может пойти по стопам Италии, забанив нейросеть из-за проблем с безопасностью данных, сказал уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты данных и бывший депутат Бундестага Ульрих Кельбер в интервью газете Handelsblatt.

"В принципе, такие действия [блокировка] возможны и в Германии", - сказал чиновник. Он добавил, что такое решение будет в праве вынести только федеральное правительство, и пока никаких шагов для бана нейросети не предпринимается.

Впрочем, Кельбер сообщил, что Германия запросила у Италии дополнительную информацию о блокировке ChatGPT. Национальное управление по защите персональных данных Италии запретило американской компании OpenAI обрабатывать данные итальянских пользователей. После этого компания перевела ChatGPT в Италии в автономный режим работы.

Теги: нейросеть, ChatGPT, блокировка, германия, италия, искусственный интеллект



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