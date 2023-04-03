Пожарные не допустили распространение огня под Екатеринбургом на жилые дома

Сотрудникам МЧС удалось остановить распространение огня в пос. Совхозный под Екатеринбургом и не допустить его перехода на жилые дома. Как сообщает пресс-служба спасателей, до жилых построек огню оставалось пройти всего 10 и 40 метров.

Сейчас огнеборцы продолжают работы по тушению возгорания. С ликвидацией локальных очагов им помогают ранцевые огнетушители. Помимо этого, на месте пожара развернут и функционирует оперативный штаб, помогающий спасателям координировать свои действия. Для этого также задействована беспилотная авиационная система.

Напомним, что сегодня днем возле микрорайона Солнечный на улице Ротная загорелось 10 га сухой растительности. Запах гари дошел и до Екатеринбурга. Увидеть столбы дыма также можно было с разных точек города.