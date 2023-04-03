03 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Пожарные не допустили распространение огня под Екатеринбургом на жилые дома

Сотрудникам МЧС удалось остановить распространение огня в пос. Совхозный под Екатеринбургом и не допустить его перехода на жилые дома. Как сообщает пресс-служба спасателей, до жилых построек огню оставалось пройти всего 10 и 40 метров.

Пожар в пос. Совхозный под Екатеринбургом(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сейчас огнеборцы продолжают работы по тушению возгорания. С ликвидацией локальных очагов им помогают ранцевые огнетушители. Помимо этого, на месте пожара развернут и функционирует оперативный штаб, помогающий спасателям координировать свои действия. Для этого также задействована беспилотная авиационная система.

Пожар в пос. Совхозный под Екатеринбургом(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Пожар в пос. Совхозный под Екатеринбургом(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Напомним, что сегодня днем возле микрорайона Солнечный на улице Ротная загорелось 10 га сухой растительности. Запах гари дошел и до Екатеринбурга. Увидеть столбы дыма также можно было с разных точек города.

Теги: смог, пожар, огонь, трава, Солнечный, Екатеринбург, Совхозный



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Ранее 03.04.2023 14:41 Мск Возле Солнечного горит 10 гектаров травы. Дым виден из разных районов Екатеринбурга


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