03 Апреля 2023
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Образование Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В ЕГТИ назвали "очень странным" сообщение, кто Креков может стать ректором

В Екатеринбургском государственном театральном институте заявили, что им ничего не известно о возможном назначении вице-губернатора Свердловской области Павла Крекова на пост ректора.
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Ранее Telegram-канал "Не для протокола", который считается близким к администрации свердловского губернатора, сообщил, что Креков будто бы попросил об отставке, поскольку "устал от работы в правительстве". Канал утверждает, что в ближайшее время чиновника якобы назначат ректором Екатеринбургского государственного театрального института.

Однако в самом ЕГТИ заявили, что эта информация не соответствует действительности.

"Очень странное сообщение о том, кто Креков может стать ректором ЕГТИ. В ЕГТИ об этом первый раз слышат", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе театрального института.

Там отметили, что ЕГТИ – это федеральный вуз, а ректор – выборная должность. В институте подчеркнули, что губернатор Свердловской области не может назначить ректора ЕГТИ.

Сам Павел Креков пока никак не комментировал ситуацию. Сейчас замгубернатора находится в отпуске.

Теги: ЕГТИ, ректор, Креков, вуз



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Ранее 03.04.2023 14:09 Мск Замгубернатора Свердловской области Павел Креков может уйти в отставку


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