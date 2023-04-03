В ЕГТИ назвали "очень странным" сообщение, кто Креков может стать ректором

В Екатеринбургском государственном театральном институте заявили, что им ничего не известно о возможном назначении вице-губернатора Свердловской области Павла Крекова на пост ректора.

Ранее Telegram-канал "Не для протокола", который считается близким к администрации свердловского губернатора, сообщил, что Креков будто бы попросил об отставке, поскольку "устал от работы в правительстве". Канал утверждает, что в ближайшее время чиновника якобы назначат ректором Екатеринбургского государственного театрального института.

Однако в самом ЕГТИ заявили, что эта информация не соответствует действительности.

"Очень странное сообщение о том, кто Креков может стать ректором ЕГТИ. В ЕГТИ об этом первый раз слышат", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе театрального института.

Там отметили, что ЕГТИ – это федеральный вуз, а ректор – выборная должность. В институте подчеркнули, что губернатор Свердловской области не может назначить ректора ЕГТИ.

Сам Павел Креков пока никак не комментировал ситуацию. Сейчас замгубернатора находится в отпуске.