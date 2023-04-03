Дмитрий Осипов решил уйти с должности гендиректора "ВСМПО-Ависма"

Генеральный директор "ВСМПО-Ависма" Дмитрий Осипов покидает свой пост после двух лет работы. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе корпорации, Осипов сам принял решение, аргументируя уход "личными обстоятельствами".

В компании отметили, что благодаря работе Дмитрия Осипова, капитализация "ВСМПО-Ависма" всего за два года увеличилась более чем в два раза, что обеспечило корпорации устойчивые позиции и интерес со стороны фондового рынка. Предприятия смогли нарастить производство, несмотря на пандемию и уход ряда западных покупателей. На сегодняшний день планируется открытие нового производственного комплекса механической обработки титановых деталей - инвестпроект стоимостью 3,2 млрд рублей.

"Я искренне благодарю всех сотрудников ВСМПО-АВИСМА, а также наших акционеров и партнеров за сотрудничество и поддержку в важный для предприятия период. Мне было очень приятно работать с сильной и преданной своему делу командой и внести свой вклад в достижения компании", - прокомментировал Дмитрий Осипов.

Пост гендиректора опустеет уже 4 апреля. До нового назначения, обязанности генерального директора возлагаются на заместителя генерального директора-исполнительного директора ВСМПО-АВИСМА Николая Константиновича Мельникова. На прощание Осипов получил благодарственное письмо от лица основного акционера "ВСМПО-Ависма" Михаила Шелкова.