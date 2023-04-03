Гатчина официально стала столицей Ленинградской области

Гатчина официально стала столицей Ленинградской области вместо Санкт-Петербурга, который давно является отдельным регионом (городом федерального значения), соответствующий закон подписал губернатор Александр Дрозденко.

Вообще, Гатчина неофициально стала столицей Ленобласти еще в 2021 году, когда туда переехали областные органы власти. Теперь ее статус стал официальным.

Население Гатчины составляет около 95 тыс. человек. Население Ленинградской области – почти 1,9 млн человек. Население Санкт-Петербурга составляет около 5 млн человек.

"Выбор Гатчины как административного центра Ленинградской области обусловлен историческими, экономическими, логистическими, культурными и политическими факторами. Именно здесь было сосредоточено управление Российской империей при императоре Павле I. Во второй раз Гатчина приобрела статус главной императорской резиденции в 1881 году, когда в городе жил с семьей император Александр III", - говорили в Заксобрании Ленобласти в 2021 году.

Депутаты посчитали, что у Гатчины удобное географическое положение: близость к КАД, Санкт-Петербургу и аэропорту Пулково. "Завершено строительство транспортного обхода города, значительно улучшившего его транспортную доступность. Кроме того, рассматривается возможность запуска скоростной электрички между Гатчиной и Балтийским вокзалом Санкт-Петербурга", - отметили в Заксобрании.