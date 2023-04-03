Гатчина официально стала столицей Ленинградской области

03 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧВК "Вагнер" контролирует территорию АЗОМа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ленинградская область
Фото: Накануне.RU

Гатчина официально стала столицей Ленинградской области

Гатчина официально стала столицей Ленинградской области вместо Санкт-Петербурга, который давно является отдельным регионом (городом федерального значения), соответствующий закон подписал губернатор Александр Дрозденко.

Вообще, Гатчина неофициально стала столицей Ленобласти еще в 2021 году, когда туда переехали областные органы власти. Теперь ее статус стал официальным.

Население Гатчины составляет около 95 тыс. человек. Население Ленинградской области – почти 1,9 млн человек. Население Санкт-Петербурга составляет около 5 млн человек.

"Выбор Гатчины как административного центра Ленинградской области обусловлен историческими, экономическими, логистическими, культурными и политическими факторами. Именно здесь было сосредоточено управление Российской империей при императоре Павле I. Во второй раз Гатчина приобрела статус главной императорской резиденции в 1881 году, когда в городе жил с семьей император Александр III", - говорили в Заксобрании Ленобласти в 2021 году.

Депутаты посчитали, что у Гатчины удобное географическое положение: близость к КАД, Санкт-Петербургу и аэропорту Пулково. "Завершено строительство транспортного обхода города, значительно улучшившего его транспортную доступность. Кроме того, рассматривается возможность запуска скоростной электрички между Гатчиной и Балтийским вокзалом Санкт-Петербурга", - отметили в Заксобрании.

Теги: гатчина, ленинградская область, столица



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети