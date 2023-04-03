На Комсомольском бульваре в Нижневартовске провалился асфальт

На Комсомольском бульваре в Нижневартовске провалился асфальт. По данным telegram-канал "ЧП Нижневартовск", яма появилась еще в выходные, а к понедельнику она стала больше.

На месте работают специалисты "Нижневартовские коммунальные сети". Опасный участок дороги огородили.

Коммунальщики сообщили корреспонденту Накануне.RU, что яма диаметром примерно 40 сантиметров образовалась из-за разрушения бетонного замка канализационного колодца. При дальнейшем обследовании самотечного коллектора дефектов не выявлено.

Сейчас сотрудники ведут работы по восстановлению герметичности колодца. Завтра провал будет засыпан. Асфальтом яму покроют после установления плюсовых температур.