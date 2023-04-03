В Запорожье в результате подрыва автомобиля пострадал экс-глава Акимовки Зубарев

И.о. губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем telegram-канале высказался о подрыве автомобиля в Мелитополе, который произошел сегодня утром. Целью взрыва был экс-глава администрации Акимовки Мелитопольского района Максим Зубарев, который сейчас находится в тяжелом состоянии.

Зубарев – гражданский человек, который не носил оружия, не сидел в окопах, не стрелял, пишет Балицкий. Нацистская власть продолжает нарушать мирную жизнь в Запорожской области, ее мишенью становятся люди, которые налаживают мирную жизнь, делают свою работу, чтобы наши граждане могли строить, созидать и развиваться, говорит и.о. губернатора.

Нам самим сегодня нужно быть бдительней, быть всегда начеку, привыкнуть жить в режиме военного положения, осматривать свои машины, контролировать обстановку. Так десятки лет живут израильтяне – бдительность и осторожность стала неотъемлемой частью их жизни. Еще раз призываю всех быть бдительными. В итоге это поможет сохранить здоровье и жизнь не только вам, но и тем, кто находится рядом", - написал Балицкий.