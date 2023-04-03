Власти Санкт-Петербурга выплатят компенсации пострадавшим при взрыве в кафе на Васильевском острове

Власти Санкт-Петербурга выплатят семье погибшего при взрыве в кафе на Васильевском острове 1 млн руб., тяжелораненым при покушении - по 500 тыс. руб., остальным пострадавшим по 250 тыс. руб., сообщил губернатор города Александр Беглов.

Ранее стало известно, что число пострадавших при взрыве в Петербурге выросло до 31, восемь человек остаются в больницах в тяжелом состоянии, другие девять отпущены на амбулаторное лечение.