03 Апреля 2023
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Фото: Накануне.RU

Нападающий ФК "Урал" получил срок по делу о смертельном ДТП

Нападающий екатеринбургского ФК "Урал" Рай Влут получил тюремный срок по делу о смертельном ДТП в Нидерландах, которое случилось в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Влут в пьяном состоянии мог устроить ДТП, в котором погиб маленький ребенок. В марте этого года прокуратура потребовала для футболиста три с половиной года тюремного заключения.

Как заявлял президент екатеринбургской команды Григорий Иванов, в "Урале" следят за судебным разбирательством вокруг Рая Влута. По словам Иванова, игрок "ни от кого не скрывается". Сам футболист заявлял, что готов к любому судебному решению.

Рай Влут(2022)|Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Сегодня, 3 апреля, суд в Харлеме приговорил игрока уральской команды к двум с половиной годам тюрьмы. По данным местных СМИ, в суде было доказано, что 27-летний футболист стал виновником аварии на трассе А4 из-за неосторожного вождения, в результате чего погиб 4-летний ребенок.

Суд установил, что Влут находился в сильном алкогольном опьянении. По этой причине судья также запретил ему садиться за руль на четыре года.

В ФК "Урал" пока не прокомментировали ситуацию с приговором своему нападающему. Напомним, Рай Влут выступает в Екатеринбурге с осени прошлого года. Его контракт с клубом рассчитан на два с половиной года.

Теги: Урал, Влут, ДТП, приговор



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Развитие сюжета:

Ранее 03.04.2023 16:15 Мск Президент ФК "Урал" о приговоре Влуту: Он готовится к матчам и будет играть

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.03.2023 17:35 Мск Президент ФК "Урал" о суде над Влутом: Он готов к любому решению


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