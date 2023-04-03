03 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: скриншот видео из группы &quot;Инцидент Екатеринбург&quot; / vk.com/incekb

Возле Солнечного горит 10 гектаров травы. Дым виден из разных районов Екатеринбурга

Вблизи микрорайона Солнечный в пос. Совхозный (под Екатеринбургом) горит трава. Столбы дыма видны сразу с нескольких точек города. Ближайшие районы также ощущают запах гари. Среди них Академический и Юго-Западный.

Дым от возгорания в Солнечном районе в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

Дым от возгорания в Солнечном районе в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

В пресс-службе МЧС по Свердловской области сообщают, что на ул. Ротная горит 10 га сухой растительности. Сообщение о возгорании поступило в 15.44.

"Быстрому распространению огня способствует порывистый ветер. Создается угроза распространения огня на жилые дома на ул. Ротной. Тушение пожара осложняется отдаленностью водоисточников. ", - сообщают в МЧС.

На месте работает 39 человек личного состава и 8 единиц спецтехники.

Напомним, что только осенью прошлого года весь Екатеринбург несколько дней задыхался от запаха гари в ближайших населенных пунктах. Все это стало результатом 9 пожаров на землях лесного фонда области, от чего пострадал 61 га леса. Например, в районе деревни Большое Седельниково торфяной пожар произошел в сентябре, однако потушить его удалось только в октябре. За неделю до этого удалось ликвидировать крупный торфяной пожар в поселке Шабровский под Екатеринбургом.

Теги: смог, пожар, огонь, трава, Солнечный, Екатеринбург



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Развитие сюжета:

Ранее 03.04.2023 15:39 Мск Пожарные не допустили распространение огня под Екатеринбургом на жилые дома


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