Возле Солнечного горит 10 гектаров травы. Дым виден из разных районов Екатеринбурга

Вблизи микрорайона Солнечный в пос. Совхозный (под Екатеринбургом) горит трава. Столбы дыма видны сразу с нескольких точек города. Ближайшие районы также ощущают запах гари. Среди них Академический и Юго-Западный.

В пресс-службе МЧС по Свердловской области сообщают, что на ул. Ротная горит 10 га сухой растительности. Сообщение о возгорании поступило в 15.44.

"Быстрому распространению огня способствует порывистый ветер. Создается угроза распространения огня на жилые дома на ул. Ротной. Тушение пожара осложняется отдаленностью водоисточников. ", - сообщают в МЧС.

На месте работает 39 человек личного состава и 8 единиц спецтехники.

Напомним, что только осенью прошлого года весь Екатеринбург несколько дней задыхался от запаха гари в ближайших населенных пунктах. Все это стало результатом 9 пожаров на землях лесного фонда области, от чего пострадал 61 га леса. Например, в районе деревни Большое Седельниково торфяной пожар произошел в сентябре, однако потушить его удалось только в октябре. За неделю до этого удалось ликвидировать крупный торфяной пожар в поселке Шабровский под Екатеринбургом.