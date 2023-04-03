Произошедшее на Украине может повториться в Восточной Азии, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг полагает, что "произошедшее на Украине" может повториться в Восточной Азии, альянс изучает все большее сближение Китая и России.

"То, что произошло на Украине, может повториться в Восточной Азии. Министры обсудят все большее сближение Китая и России и подчеркнут, что поставки китайского оружия России станут большой ошибкой", - цитирует ТАСС Столтенберга.

Ранее Столтенберг сообщил, что поставка Великобританией на Украину снарядов с обедненным ураном не нарушает международное право и закон.

"Члены НАТО следуют международным правилам и закону во всем, что они делают в поддержку Украины", - заверил Столтенберг.