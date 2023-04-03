03 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

МВД: в убийстве в букмекерской конторе на Урале нет межнационального конфликта

На Среднем Урале массовая драка в букмекерской конторе закончилась убийством. Возбуждено уголовное дело. В полиции отрицают, что имел место межнациональный конфликт.

Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, ЧП, о котором идет речь, случилось в помещении букмекерской конторы и бильярдного зала по улице Орджоникидзе в Сысерти.

"Тревожное сообщение о произошедшем конфликте со смертельным исходом поступило в дежурную часть территориального ОВД 2 апреля в 22 часа 38 минут. Сотрудники уголовного розыска и следователи СКР в настоящее время анализируют съемки с камер видеонаблюдения и отрабатывают на причастность к нападению ряд граждан, часть из которых уже доставлены в полицию. Среди них есть ранее судимые", - отметил полковник Горелых.

Он подчеркнул, что произошедший криминальный эпизод не имеет признаков межнационального конфликта.

"Раскрытие резонансного преступления находится на контроле руководства регионального полицейского Главка. В розыскных мероприятиях задействованы, в том числе, наиболее опытные оперуполномоченные подразделения по борьбе с организованной преступностью", - добавил Валерий Горелых.

полиция, мигалки(2018)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, на сегодняшний день известно, что группа неизвестных сильно избила нескольких человек. По предварительным данным, это произошло из личной неприязни. В результате один из пострадавших, мужчина 1986 года рождения, скончался на месте происшествия. Еще один человек с тяжелыми травмами был госпитализирован в больницу.

По факту криминальной разборки возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство группой лиц по предварительному сговору). Уже проведен осмотр места происшествия. Также проводятся допросы свидетелей и осмотры предметов. Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.

По указанию и.о. руководителя СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова работа поручена первому отделу по расследованию особо важных дел.

Теги: букмекеры, убийство, полиция, СК, Сысерть



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