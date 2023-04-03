Мэр Воркуты пока так и не уехал в зону СВО

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников до сих пор не убыл в зону СВО, хотя еще в конце марта заявил, что подписал контракт с армией. В администрации города заявили, что не знают, когда Шапошников отправится на Донбасс. Но замену ему уже нашли.

"Точные сроки пока не определены, ведётся работа с военкоматом об определении соответствующего подразделения. И.о. будет первый заместитель руководителя администрации А.А.Камкин", - цитирует издание "Подъем" представителя мэрии.

В администрации Воркуты также объяснили, почему все же глава города решил подвергнуть себя риску и оставить кресло муниципального чиновника: "Решение принято исходя из идеологических убеждений, патриотического воспитания и желания помочь Родине победить фашизм на территории Украины".

Ранее Шапошников заявлял, что около 10% добровольцев отправляются в зону СВО потому, что их дома "пилят" жены.